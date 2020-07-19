رياضة | ماذا قال أرتيتا بعد فوز أرسنال على مانشستر سيتي؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ماذا قال أرتيتا بعد فوز أرسنال على مانشستر سيتي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن سعادته الكبيرة لفوز فريقه على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

أرتيتا تحدث عقب نهاية المباراة :"أنا سعيد للغاية وفخور بلاعبي فريقي وحزين للغاية لانه لا يمكننا الاستمتاع بهذه اللحظة مع جماهيرنا".

وأضاف :"أعتقد أننا كنا منظمين جيدًا، أنت تعلم كم هو صعب اللعب ضد السيتي، أفضل فريق في أوروبا، والطريقة التي يلعبون بها".

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وزاد :"لكننا قمنا بعملنا كنا نعلم أننا سنحظى بالفرص في بعض الاوقات وقمنا باستغلالها".

وواصل :"هذا الأداء ما تحتاجه ضد هذا الفريق، عليك أن تحاول تقديم أفضل أداء عندما تتاح لك الفرص والاستفادة القصوى منها، وعندما يتعين عليك الدفاع يجب عليك الدفاع بكل ما لديك".

وأتم :"هناك تناغم كبير بين اللاعبين، إنهم يؤمنون حقًا بما نحاول القيام به ويمكنك الشعور بذلك".