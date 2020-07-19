رياضة | أول تعليق من جوارديولا عقب الخسارة أمام أرسنال والإقصاء من كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من جوارديولا عقب الخسارة أمام أرسنال والإقصاء من كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عقب خسارة فريقه أمام أرسنال بثنائية نظيفة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

جوارديولا قال عقب نهاية المباراة :"لم نقدم أداء جيد ولم نكن مستعدين بشكل كاف، إذا لم نفعل ذلك فستتم معاقبتنا، انا نادم لأننا لم نلعب في الشوط الأول كما لعبنا في الشوط الثاني".

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وأضاف :"إذا لم تلعب بشكل جيد لمدة 90 دقيقة في نصف النهائي فقد يحدث هذا الأمر، نحن بشر، الخصم لعب بشكل جيد و أحيانا يحدث هذا".

وتابع :"الأمر لا يتطلب عبقرية لإدراك بأننا بحاجة إلى رفع مستوانا ضد ريال مدريد".

وأوضح :"لقد كانت رحلة لا تصدق، في كرة القدم يمكن أن نخسر، ولكن الطريقة التي خسرنا بها هي ما تحزننا".