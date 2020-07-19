رياضة | تفاصيل تجديد الأهلي التعاقد مع مروان محسن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل تجديد الأهلي التعاقد مع مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادى الأهلى ورينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيجدد عقده مع الاهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد تامر النحاس في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "مروان محسن سيمد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم".

وتابع: "هناك جلسة ستجمعني بأمير توفيق وسيتم الاتفاق على كافة الاتفاقات ولا يوجد خلافات مالية كما يردد البعض".