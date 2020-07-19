رياضة | تعليق ناري من مصطفى يونس على صفقات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من مصطفى يونس على صفقات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادى الأهلى للتعاقد بصورة نهائية مع رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم المعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم الحالي.

وأكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن المطالب المالية لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي من أجل الاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي مُبالغ فيها للغاية.

Advertisements

وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة Ten ""7 مليون إسترليني مبلغ كبير جدًا لضم رمضان صبحي، يجب التفكير جيدًا فى كيفية الاستفادة من اللاعب قبل التعاقد معه، النادي الأهلي أبرم صفقات بمبالغ باهظة ولم يستفد بها على الإطلاق".

وأضاف: "من غير المعقول أن تتععاقد الأندية مع لاعبين بملايين الدولارات ومكافآة الدوري فى النهاية بمليون جنيه فقط".