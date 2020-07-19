رياضة | فياريال يُعلن رحيل سوريانو وكازورلا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فياريال يُعلن رحيل سوريانو وكازورلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادي فياريال الإسباني، أن مباراة الفريق أمام إيبار، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ستكون الأخيرة لثنائي الفريق برونو سوريانو وسانتي كازورلا.

وفي مقابلة مشتركة مع برونو بثت عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي قال كازورلا يوم السبت ”الأمر سيصبح أكثر تميزا وتفردا بعد التواجد هنا حتى اللحظة الأخيرة إلى جانب برونو بعد أن تقاسمنا عمليا كل شيء في هذا النادي“.

وأمضى القائد برونو (36 عاما) كل مسيرته الاحترافية في صفوف فياريال وأعلن اعتزاله اللعبة بعد معاناته من سلسلة من الإصابات في الركبة والتي تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أعوام قبل العودة من جديد في الشهر الماضي.

وقال برونو ”أود البقاء هنا طوال حياتي لكن لكل شيء نهاية. من الآن فصاعدا سأكون المشجع رقم واحد لفياريال. سيظل فياريال دوما جزءا من حياتي“.

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وبدأ كازورلا أيضا مسيرته في صفوف النادي وأمضى فيه تسعة مواسم خلال حقبة لعب خلالها أيضا لعدة فرق منها ملقة وأرسنال ثم عاد إلى النادي في 2018 بعد معاناته من مشكلات في الكاحل.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن كازورلا (35 عاما) سينتقل إلى نادي السد القطري الذي يدربه نجم خط وسط برشلونة السابق تشابي هرنانديز.

وقال برونو أيضا ”هناك العديد من الزملاء في الفريق لكنه (كازورلا) هو أفضل زميل لعبت معه“.

وضمن فياريال المنافسة في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل لكنه يحتاج إلى الفوز على إيبار لضمان حصوله على المركز الخامس في الترتيب.