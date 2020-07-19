رياضة | مفاجأة.. بيراميدز يلجأ لنجم الأهلي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بيراميدز يلجأ لنجم الأهلي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتردد أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة فريق بيراميدز فى ضم نجم النادى الأهلى رمضان صبحي والمعار من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم الحالي.

وكشف الإعلامي محمد فاروق، عن رغبة نادي بيراميدز، فى التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والمعار إلى النادي الأهلي حتي نهاية الموسم الجاري.

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وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "بيراميدز يسعي فى الفترة المقبلة للدخول فى مفاوضات مع رمضان صبحي لمعرفة رأيه فى اللعب لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، قبل أن يدخل فى مفاوضات مباشرة مع النادي الإنجليزي".

وأضاف: "مسؤولو بيراميدز يوسطون شريف إكرامي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي نظرا للعلاقة القوية التى تربطهما ببعض".