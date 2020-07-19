رياضة | الزمالك يضع الرجاء في ورطة بسبب أحداد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يضع الرجاء في ورطة بسبب أحداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وضع نادي الزمالك نظيره نادي الرجاء البيضاوي في ورطة كبيرة بسبب المغربي حميد أحداد نجم الفريق الأبيض والمعار إلى النادي المغربي حتى نهاية الموسم الحالي.
وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن نادي الزمالك استقر بشكل نهائي على فكرة عودة أحداد للفريق الأبيض في نهاية الموسم الحالي عقب انتهاء إعارته مع نادي الرجاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الرجاء حاول التفاوض مع الزمالك لشراء عقد أحداد بشكل نهائي ولكن الأبيض رفض ذلك بشكل نهائي.
وكشفت الصحيفة أن نادي الرجاء متيقن أن الزمالك قد أغلق فكرة بيع أحداد في الصيف أو سيقوم بطلب مبلغ ضخم لبيع اللاعب.
كما ذكرت الصحيفة أن إدارة نادي الرجاء ستبدأ في البحث عن بديل مناسب لحميد أحداد الفترة المقبلة لضمه في الصيف القادم.