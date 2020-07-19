رياضة | التلميذ يهزم الأستاذ.. آرسنال يصعق مانشستر سيتي ويتأهل لكأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر التلميذ يهزم الأستاذ.. آرسنال يصعق مانشستر سيتي ويتأهل لكأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم آرسنال بهدف سجله بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 19، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 71. ويحمل آرسنال الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 13 لقباً، فيما توج بالبطولة ثلاث مرات خلال المواسم الستة الماضية، وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وتأهل آرسنال لهذا الدور بتغلبه على شيفيلد يونايتد 2-1 في دور الثمانية، فيما صعد مانشستر سيتي لهذا الدور بتغلبه على نيوكاسل 2-0. ويلتقي آرسنال في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي غداً الأحد.

تأهل آرسنال إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه المثير والمستحق، على مانشستر سيتي حامل اللقب، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة الإنجليزية.