رياضة | فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تسويق النجم الأنجولي جيرالدو دا كوستا، خلال الفترة المقبلة.

جاء قرار فايلر بالاستغناء عن جيرالدو، بسبب عدم قناعاته باللاعب، بالإضافة إلى الاستفادة بمكانه فى القائمة وضم لاعب أجنبى بدلًا منه خلال الميركاتو الصيفي.

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وتحاول لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، إقناع جيرالدو دا كوستا، بالموافقة على العروض المقدمة إليه والرحيل عن القلعة الحمراء، بعد تقلص فرصة اللاعب في المشاركة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، وافق فايلر على رحيل أحمد الشيخ، على سبيل الإعارة من أجل الاستفادة من رحيل اللاعب ماديا أو وضعه كصفقة تبادلية فى إحدى الصفقات التي يسعى المارد الأحمر للتعاقد معها.

وكان الأهلي قد تعاقد مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب لمدة خمس مواسم، في أولى صفقات المارد الأحمر الصيفية.