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رياضة | ضربة موجعة لروما قبل موقعة إنتر ميلان

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لروما قبل موقعة إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

تلقى فريق روما، ضربة موجعة بعد إصابة نجم الجيالوروسي، واحتمالية غيابه عن المباراة المقبلة أمام إنتر ميلان.

 

ويحل الإنتر ضيفًا على روما، غدًا الاثنين، بملعب الأوليمبيكو، في إطار منافسات الجولة 34 من .

 

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وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن نيكولو زانيولو نجم خط وسط روما، يعانى من إصابة في ربلة الساق، وسيغيب على إثرها عن مواجهة النيراتزوري.

 

وأضافت أن الاختبارات الطبية التي أجراها زانيولو أثبتت وجود إجهاد طفيف، موضحة أن فونسيكا لن يخاطر بالدفع به، وسيقوم باستبعاده من قائمة المباراة.

 

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 71 نقطة، بينما يقع روما بالمركز الخامس برصيد 57 نقطة.

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