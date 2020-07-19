الامارات | كاسياس يعود إلى ريال مدريد بدور استشاري لبيريز

شكرا لقرائتكم خبر عن كاسياس يعود إلى ريال مدريد بدور استشاري لبيريز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيعود حارس المرمى السابق إيكر كاسياس إلى ناديه ريال مدريد المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، ليشغل منصباً استشارياً لرئيسه فلورنتينو بيريز، بحسب ما أفادت تقارير صحافية محلية.

وأوضحت التقارير، أن المفاوضات بين القائد السابق للفريق وإدارة النادي بلغت مراحل متقدمة، ويرجح أن يكون في منصبه الجديد مع انطلاق موسم 2020-2021 في سبتمبر المقبل.

ونشأ كاسياس (39 عاماً) في صفوف ريال، وأمضى معه نحو 25 عاماً، دافع في 16 منها عن الفريق الأول قبل انتقاله في 2015 إلى بورتو البرتغالي.

وأصبح كاسياس ضمن الأسماء الأسطورية في تاريخ القلعة البيضاء. ويصف الموقع الإلكتروني لريال قائده السابق بـ«أفضل حارس مرمى في تاريخنا» بعدما خاض 725 مباراة (الثاني تاريخياً خلف حامل الرقم القياسي راوول مع 741 مباراة)، في مسيرة شهدت تتويجه بـ19 لقباً، أبرزها ثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وخمسة في الدوري الإسباني.

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كما حمل شارة قيادة المنتخب الإسباني الذي خاض معه 167 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت ثلاثة ألقاب كبيرة متتالية هي كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2008 و2012.

وابتعد كاسياس عن خوض المباريات مع بورتو الذي حسم هذا الموسم لقب الدوري المحلي لصالحه للمرة الـ29، منذ تعرضه لأزمة قلبية مطلع مايو 2019.

وبات الحارس السابق في الاعتزال عملياً، وترجح التقارير الإسبانية أنه ينتظر نهاية الموسم في البرتغال (لقاء بورتو وبنفيكا في نهائي الكأس في الأول من أغسطس)، لإعلان ذلك رسمياً.

وأفادت «ماركا» بأن «إيكر كاسياس سيعود الى ريال مدريد بعد خمسة أعوام من انتقاله إلى بورتو».

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