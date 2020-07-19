الامارات | الوصل يستقبل ليما والثلاثي البرازيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يستقبل ليما والثلاثي البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن وصول جميع اللاعبين الأجانب إلى الدولة، وذلك بعدما استقبل «الإمبراطور»، أمس، نجم الفريق فابيو ليما عائداً من البرازيل، إلى جانب الثلاثي البرازيلي ويلتون سواريز ورونالدو مينديز وسانتوس نيريس، حسب ما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون الأربعة للفحوص الطبية قبل الانضمام إلى تدريبات الوصل التي انطلقت السبت الماضي، إذ أغلق الجهاز الفني بقيادة الروماني لورينت ريجيكامب ملف اللاعبين الأجانب، بالاستقرار على قيد البرازيلي رونالدو مينديز في خانة الأجنبي الرابع في الفريق، إلى جانب كل من الأرجنتيني نيكولاس أوروز والبرازيليين ويلتون سواريز وسانتوس نيريس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news