الامارات | المدفع: الشارقة لم يفاوض بالوتيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن المدفع: الشارقة لم يفاوض بالوتيلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع، رداً على استفسارات بعض الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صحة الأخبار المتدولة حول وجود مفاوضات مع اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي للتعاقد معه، أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة. وقال المدفع في تغريدة على صفحته عبر«توتير»: «عودناكم منذ البداية أن تكون الأمور واضحة، فلا يمكن الردّ ببيان أو تصريح على كل ما يتم تداوله سواء كان صحيحاً أو شائعة، والأخبار الصحيحة ستصدر من حسابات النادي الرسمية (فقط)، ولكني أؤكد لكم أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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