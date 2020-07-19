الامارات | ليغانيس يعلق آماله على الريال «المنتشي».. وبرشلونة يسعى لتحسين الصورة

شكرا لقرائتكم خبر عن ليغانيس يعلق آماله على الريال «المنتشي».. وبرشلونة يسعى لتحسين الصورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع إسدال الستار اليوم على فعاليات الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم، تجتذب المواجهة بين ليغانيس وريال مدريد اهتماماً كبيراً بين جميع المباريات العشر التي تشهدها المرحلة الـ38 الأخيرة من المسابقة.

وحسم ريال مدريد اللقب لمصلحته من خلال مباريات المرحلة الماضية، موسعاً الفارق بينه في الصدارة وبين منافسه التقليدي العنيد برشلونة إلى سبع نقاط قبل منافسات المرحلة الأخيرة من المسابقة.

وضمن الريال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأشبيلية المقاعد الأربعة لفرق الدوري الإسباني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما هبط إسبانيول وريال مايوركا رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية قبل مباريات الغد التي تحسم الفريق الثالث الهابط معهما والذي ينحصر بين ليغانيس (35 نقطة) وسلتا فيغو (36 نقطة).

وعلى الرغم من حسم لقب المسابقة ستشهد المرحلة الأخيرة من البطولة حسم العديد من الأمور الأخرى منها الفريق الثالث الهابط لدوري الدرجة الثانية وكذلك حسم شكل المنافسة على المراكز المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي.

وفيما يحل الريال بمعنوياته العالية ضيفاً على ليغانيس، يحل برشلونة ضيفاً بمعنويات سيئة على ديبورتيفو ألافيس، حيث يبدو مستقبل كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على المحك حالياً بعد خسارة الفريق على ملعبه أمام أوساسونا يوم الخميس الماضي في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة.

ولم يكن الريال، الذي تغلب في المرحلة نفسها على فياريال 2-1، بحاجة لهزيمة برشلونة من أجل التتويج بلقبه الـ34 في تاريخ الدوري الإسباني، لكن الطريقة التي خسر بها برشلونة أمام أوساسونا قد تكون سبباً في الإطاحة بالمدرب سيتين.

وتتناقض حالة الحزن واليأس في برشلونة بشكل هائل مع السعادة الغامرة في ريال مدريد.

ويحتاج ليغانيس بقيادة مديره الفني خافيير أجيري إلى الفوز على الريال اليوم للحفاظ على فرصة ممكنة للبقاء في دوري الدرجة الأولى، بشرط عدم فوز سلتا فيجو على مضيفه إسبانيول.

وكان ليغانيس تغلب على أتلتيك بلباو 2/‏صفر يوم الخميس الماضي، ولكن استمراره بدوري الدرجة الأولى لن يتوقف الآن على نتيجته فقط وإنما على نتيجة سلتا فيغو الذي يرغب أيضاً في البقاء وتجنب الهبوط.

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وفيما ضمن فياريال المشاركة في دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي، يسعى ريال سوسييداد (55 نقطة) وخيتافي (54 نقطة) صاحبا المركزين السادس والسابع إلى ضمان المشاركة في المسابقة أيضاً بالموسم المقبل.

ويحل سوسييداد ضيفاً على أتلتيكو مدريد الذي يحتاج أيضاً للفوز من أجل إنهاء الموسم في المركز الثالث متقدماً على أشبيلية الذي يلتقي بلنسية غداً في المرحلة نفسها، علماً بأن فوز بلنسية قد يمنحه مقعداً في الدوري الأوروبي حال تعثر أي من خيتافي أو سوسييداد.

ويحل خيتافي ضيفاً على ليفانتي، فيما يلتقي فياريال مع إيبار، وبلد الوليد مع ريال بيتيس، وغرناطة مع أتلتيك بلباو، وأوساسونا مع ريال مايوركا.

بيريز يطالب بمنح بنزيمة الكرة الذهبية

طالب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بمنح المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، بعدما سجل هدفين قاد بهما الفريق للفوز 2/‏1 على فياريال الخميس الماضي، ليرفع رصيده إلى 21 هدفاً في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم.

وأسهم بنزيمة بشكل كبير من خلال هذه الأهداف في فوز الريال بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقال بيريز: «بنزيمة يجب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية، لم أرَ لاعباً يقدم هذا المستوى العالي هذا الموسم مثلما هي الحال بالنسبة لبنزيمة».

ومازالت الفرصة سانحة أمام بنزيمة للتتويج بلقب هداف الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يتصدر ميسي قائمة الهدافين برصيد 23 هدفاً بفارق هدفين فقط أمام بنزيمة.

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