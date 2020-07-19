الامارات | البرتغالي روي يقود تدريبات دبا الحصن اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالي روي يقود تدريبات دبا الحصن اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

يدشن الفريق الأول لنادي دبا الحصن مساء اليوم، تدريباته استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى 2020-2021 تحت قيادة مدربه البرتغالي روي أنطونيو، بعد استكمال الفريق للإجراءات الصحية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي.

وسبق للمدرب روي قيادة رديف الشارقة ورديف الهلال السعودي لتحقيق نجاحات مميزة، كما عمل مساعده لمواطنه البرتغالي كاجودا.

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من جهته، أكد رئيس لجنة الاحتراف والفريق الأول لدبا الحصن محمد الظهوري، أنه تم اعتماد خطتين لإقامة معسكرات تدريبية مغلقة، إحداهما خارج الدولة إذا سنحت الظروف بينما سيكتفي الفريق بمعسكر داخلي في حال تعذر ظروف السفر، موضحاً في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس: «تم التعاقد مع عدد من اللاعبين المواطنين في المراكز الشاغرة في الفريق، وندرس التعاقد مع المحترفين الأجانب، الأمر الذي ينتظر أن تحسمه اللجنة الفنية خلال الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أن الأسماء المطروحة تتمتع بإمكانات فنية جيدة، لكن الإدارة تتطلع إلى اختيار الأفضل. من جهته، أثنى المدرب البرتغالي روي أنطونيو، على رحابة الصدر والاهتمام اللذين حظي بهما من قبل إدارة النادي، موضحاً: «أتطلع إلى إضافة نقطة مضيئة جديدة في مسيرتي كمدرب، وأن تكون مع دبا الحصن من خلال قيادته لدوري الأضواء»، مؤكداً أنه سيدرس ملفات اللاعبين الأجانب مع الإدارة.

من جهته، أكد مشرف الفريق الأول محمد سرور النقبي، التعاقد مع اللاعب العماني محمد المربوعي على سبيل الإعارة من نادي الشارقة.

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