الامارات | سلطان الكعبي رئيساً تنفيذياً لمجموعة الفرسان القابضة

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الكعبي رئيساً تنفيذياً لمجموعة الفرسان القابضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس إدارة مجموعة الفرسان القابضة عن تعيين سلطان الكعبي رئيساً تنفيذياً للمجموعة، خلفاً لخليفة الحميري، الذي تولى إدارة الشركة في المرحلة الانتقالية السابقة. وجاء في بيان صحافي أصدرته مجموعة الفرسان القابضة: أن الكعبي يتمتع بخبرات إدارية واسعة وسجل حافل من النجاح. من جهته، قال سلطان الكعبي: «لدينا خطط واستراتيجيات لتمكين منتجع الفرسان الرياضي الدولي ليكون منارة رياضية وترفيهية وسياحية مرموقة». ويقدم منتجع الفرسان الرياضي الدولي باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية، مثل رياضة سباق السيارات (الكارتينغ)، والتزلج على الماء، ورياضة ركوب الخيل والفروسية والرماية، وملاعب كرة القدم والتنس والرياضات الأخرى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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