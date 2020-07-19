الامارات | دبا الفجيرة يتعاقد مع خالد شماريخ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يتعاقد مع خالد شماريخ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -
أعلن نادي دبا الفجيرة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، عن التعاقد مع اللاعب خالد شماريخ، قادماً من اتحاد كلباء، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.
حضر مراسم توقيع العقد المدير التنفيذي للنادي راشد بن عبود، الذي بدوره رحب بالتعاقد مع اللاعب، متمنياً له التوفيق مع النواخذة، من جهة أخرى، يدشن دبا الفجيرة تدريباته 25 الجاري، استعداداً للموسم الجديد تحت إشراف مدربه المصري طارق السيد.
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