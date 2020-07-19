الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعجال

استعجل لاعب في أحد أندية دوري الخليج العربي موقف إدارة ناديه من حسم موقفه من البقاء مع الفريق من عدمه، مشيراً إلى أنه لا يمانع من الانتقال إلى فريق آخر، خصوصاً أنه تلقى عرضاً مناسباً له، رغم أن الأولوية بالنسبة له البقاء مع فريقه.

عرض

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يدرس مدرب مواطن عرضاً للتدريب في الدوري السعودي بعد أن تألق في المواسم الثلاثة الماضية مع الأندية الإماراتية التي دربها في دوري الدرجة الأولى، مؤكداً أنه يحتاج إلى وقت قليل للتفكير لاتخاذ القرار المناسب.

فرصة

تعجب مسؤول رياضي من مدرب يتحدث عن أهمية منح الفرصة للمدربين المواطنين، لكنه عندما يتولى قيادة تدريب فريق لا يوجد في جهازه المعاون أي مدرب مواطن.

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