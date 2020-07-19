الامارات | اتحاد السباحة ينظم دورة تدريبية لتأهيل مدربي الأولمبياد الخاص اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة ينظم دورة تدريبية لتأهيل مدربي الأولمبياد الخاص اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم وعلى مدى يومين، أعمال الدورة التدريبية الدولية لتطوير وتأهيل مدربي السباحة للأولمبياد الخاص، والتي تقام على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية (ZOOM) بدعم وتنظيم الاتحاد الإماراتي للسباحة، وتسهم الدورة في إعداد مجموعة من المدربين المؤهلين للعمل بمجال الأولمبياد الخاص، استعداداً للألعاب العالمية الصيفية التي تقام بألمانيا عام 2023.

وقال بيان صحافي: «منذ قيام الأولمبياد الخاص الإماراتي بفتح باب التسجيل إلكترونياً، سارعت برامج المنطقة بتسجيل مدربيها، الأمر الذي دعا البرنامج الإماراتي لأن يطلب من الرئاسة الإقليمية اعتمادها دورة دولية، نظراً لاشتراك مدربين من ست دولة أجنبية، إلى جانب مدربين من 19 دولة من المنطقة.

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وتبدأ الدورة، في يومها الأول، بمحاضرة عن تأهيل مدرب سباحة مستوى أول

(أساسيات)، أما المحاضرة الأولى في اليوم الثاني، فتتناول تأهيل مدرب السباحة مستوى أول (التحليل الفني لطرق السباحة).

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