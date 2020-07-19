شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: مصير «طاهر» مع الأهلي سيكون مثل صلاح محسن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الصفقة التي عقدها المارد الأحمر بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، مُبالغ فيها مثلما حدث مع صلاح محسن.
وقال يونس في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «النادي الأهلي لابد أن ينظر إلى قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة بدلًا من إبرام صفقات بهذه المبالغ بعدما تعاقد مع طاهر محمد طاهر».
وأضاف: «من وجهة نظري الأهلي لن يستفيد من خدمات طاهر على الإطلاق وسيكون مصيره في النهاية مثل صلاح محسن».
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