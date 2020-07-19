شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: بيراميدز يوسط «إكرامي» للتعاقد مع رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي محمد فاروق، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رغبة نادي بيراميدز، في التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والمعار إلى النادي الأهلي حتي نهاية الموسم الجاري.

وقال فاروق، في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «بيراميدز يسعي في الفترة المقبلة للدخول في مفاوضات مع رمضان صبحي لمعرفة رأيه في اللعب لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، قبل أن يدخول في مفاوضات مباشرة مع النادي الإنجليزي».

وأضاف: «مسؤولو بيراميدز يوسطون شريف إكرامي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي نظرا للعلاقة القوية التي تربطهما ببعض».