شكرا لقرائتكم خبر عن ويليان يوضح سبب عدم تجديده لتشيلسي: «إذا توفر هذا الشرط سأوقع غدًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي الإنجليزي، عن مستقبله مع الفريق اللندني في ظل اقتراب عقده من نهايته بختام الموسم الجاري.

وقال ويليان، في حديث لقناة «دي سولا» على «يوتيوب»: «هناك الشائعات عن اهتمام العديد من الأندية، لكن في الوقت الراهن ليس لدي عرضًا رسميًا، ولكن الشائعات دائمًا تنتشر».

وأضاف الدولي البرازيلي: «أنا أنتظر، لم يخبرني وكيلي بأي أخبار بعد، وأنا أنتظر مكالمته».

وعن موقف تشيلسي، رد اللاعب: «هم لم يقولوا أي شئ، على الأقل لم يظهروا أي غيرة، هم سيتركوني أرحل.. أنا أمزح، لقد تحدثت بالفعل مع النادي قبل بضعة أشهر، حتى قبل فترة التوقف، وتشيلسي عرض على التجديد فقط لعامين وأنا طلبت التجديد لثلاثة».

وتابع: «هدفي في عقدي القادم هو التوقيع لثلاث سنوات، لذا لم أصل إلى اتفاق مع تشيلسي بعد، هذا ما طلبته من النادي، عقد لمدة ثلاث سنوات، إذا أعطيتني ذلك سأحضر قلمي وأوقع العقد غدًا».

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