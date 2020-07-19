شكرا لقرائتكم هشام حطب: لا يوجد انتخاب لاتحاد الكرة واللجنة الخماسية مستمرة لمدة عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مستمرة في عملها لمدة عام آخر.
وتابع حطب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، مساء السبت، أنه لن يكون هناك انتخابات في اتحاد الكرة هذا العام.
وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية، أنه لا عمومية للجبلاية قبل إجراء التصنيف واعتماده من الأولمبية وفقا للقانون، مؤكدا أن صلاحيات اللجنة الأولمبية واضحة".
وردا على تصريحات أحمد مجاهد حول عدم أحقية الأولمبية في تحديد مصير اللجنة الخماسية قال حطب، أن الأولمبية هي المظلة التي يندرج تحتها الاتحادات وهي صاحبة الحق في ذلك وهي أعلى مؤسسة رياضية في مصر.
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