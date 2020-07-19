شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد كاسونجو بمعسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على الاحتفال بعيد ميلاد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق عقب نهاية المران ضمن معسكر الفريق ببرج العرب بالاسكندرية استعدادا لعودة النشاط الرياضي.
وتجمع لاعبو الفريق لتهنئة اللاعب بعيد ميلاده الـ ٢٦ وسط أجواء احتفالية في ظل ارتباط كاسونجو بعلاقات طيبة مع الجميع داخل الزمالك منذ انضمامه للفريق موسم ٢٠١٧/ ٢٠١٨.
وكان الفريق قد خاض تدريب الزمالك المسائي على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة، فيما حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية في بداية التدريب، وبعدها ركز الجهاز الفني على التدريبات الفنية استعدادا لمباراة سموحة الودية المقرر لها غدا الأحد في إطار استعدادات الفريق لعودة النشاط.
واختتم كارتيرون التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين، سيطر الحماس عليها في ظل رغبة كل لاعب في الظهور بأفضل مستوى.
من ناحية اخري فان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة سموحة الودية غدا في معسكر برج العرب، وذلك عقب تناول اللاعبين وجبة الغداء غدا واثناء المحاضرة التي يعقدها المدير الفني مع جميع لاعبي قبل مباراة سموحة وذلك في اطار استعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدوري والمقرر لها 6 أغسطس المقبل بمواجهة المصري البورسعيدي ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري.
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