شكرا لقرائتكم إنبي: لا يجوز لكريم فؤاد التوقيع للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي انبي، إن عقد إعارة كريم فؤاد من نادي النجوم للنادي البترولي هو عقد ثلاثي يحتوي على بنود تسمح لنادي انبي بشراء اللاعب نهائيا في حالة دفع مبلغ مالي.

وتابع عبد الناصر محمد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، أنه لا يجوز للاعب توقيع عقد للأهلي، وفي حال تلقي اللاعب عرضا خارجيا فسيحصل انبي على نسبة من هذه الصفقة.

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وعن رحيل إمام محمدين قال مدير الكرة بإنبي، أن محمدين هو الذي فضل خوض تجربة جديدة وألح عليها رغم تمسك مجلس الإدارة به.

وحسب بعض التقارير الصحفية، دخل مسؤولو النادى الأهلى فى مفاوضات سرية مع كريم فؤاد، لاعب إنبى المعار من نادى النجوم، فى محاولة لإجبار النادى البترولى على بيع أسامة جلال مدافع الفريق للقلعة الحمراء.