شكرا لقرائتكم دراجوسلاف: الزمالك ثاني أفضل نادي في مصر وأفريقيا بعد الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث المدرب الألماني دراجوسلاف المدير الفني الأسبق للزمالك، عن تجربته داخل أروقة القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه كان يتولى المهمة الفنية لفريق عظيم، مشددًا على أن الأهلي يعتبر أفضل من وجهة نظره.

وأكد دراجوسلاف في تصريحات تلفزيونية: "هناك أحد الوكلاء الذي تحدث معي وقتها ووافقت لأني الزمالك نادي كبير".

وتابع: "الزمالك نادي كبير ولكن الأهلي أفضل منه في مصر وأفريقيا".

وأتم: "لقد طلب مني الزمالك في ذلك الوقت تحقيق البطولات ولكن الأمر وقتها كان صعب لان الأهلي كان أفضل".