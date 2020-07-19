شكرا لقرائتكم ويليام جيبور: كنت قريب من التوقيع للأهلي والزمالك وتجربتي في مصر الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد ويليام جيبور لاعب طلائع الجيش السابق بتجربته الاحترافية في مصر، قائلا: تجربتي في مصر الأفضل ىف مسيرتى واحب التحدى دائما وشرفت باللعب لفريق عسكري وتجربة عظيمة في مصر .

وقال جيبور، أتواجد الآن في أمريكا مع عائلتي وتحدث عن تجربته في مصر، مضيفا بدأت في سن مبكر عندما لعب لفريق الترسانة ، 2010ثم الشرقية للدخان 2011 وعمري 17 سنة وثقتها ثم انتقلت للجيش من 2012 حتى 2014 ، ومصر ام الدنيا ، وتعرفت علي الأسطورة عصام الحضري وحسام غالي وتعامت بعض الأكلات واللغة المصرية، كما التقيت أحمد حسن كوكا في البرتغال قبل احترافى في أسبانيا ثم الوداد في المغرب

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وأضاف لاعب طلائع الجيش السابق في مدخلة عبر سكايب في برنامج جمهور التالتة ، على قناة on time sport1 ، سجلت في شباك الأهلي والزمالك وكانت مباراتهما صعبة للغاية ، وتلقيت عرض من الزمالك أثناء لعبي في فريق ريو البرتغالى ثم توقف لمفاوضات ، ودائما ما كانت هناك مفوضات مع الأهلي والزمالك وكنت قريبا من التوقيع لاحد الناديين حيث كان يرغب حسام البدري في ضمى عندما كان مدربا للأهلي

كما تطرق وليام جيبور إلى الحديث عن مباراة الوداد والزمالك في دوري أبطال إفريقيا وتسجيله هدفين في شباك الفريق الأبيض، قائلا قابلت اسلام جمال زميلى السابق في الجيش ، في مباراة الوداد والزمالك وكنت أحاول تجبنه والابتعاد عنه