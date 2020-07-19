شكرا لقرائتكم مصطفي يونس: الأهلي أعاد صالح جمعة للتدريبات خوفًا من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن صالح جمعة، لاعب القلعة الحمراء، من أفضل اللاعبين فى مصر خلال الفترة الحالية، وقال يونس فى تصريحات تلفزيونية:" صالح جمعة مثل صفوت عبدالحليم أو فاروق جعفر، ولكنه يملك تفكير يجعله خارج حسابات المدربين خلال الفترة الماضية، وإذا كان صب تركيزه داخل الملعب فقط لأصبح مثل محمد صلاح".

وأضاف: "قرار فايلر باستبعاد صالح جمعة فى الفترة الماضية كان صائب للغاية، والأهلي أعادوا إلى التدريبات خوفًا من الانتقال إلى الزمالك".

أكد ، نجم الأهلي السابق، أن نادي الزمالك يأتي خلف القلعة الحمراء، مشددا على أن مصر أهم من القطبين ويجب تهدئة الأمور بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

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وقال :"الزمالك فى المرتبة الثانية بالنسبة لي بعد الأهلي، وأقرب الناس إلى قلبي هم أصحابي الزمالكاوية مثل حسن شحاتة وفاروق جعفر".

وأضاف: "ظهوري فى قناة الزمالك لتوصيل رسالة نبذ التعصب، ولا أحد يستطيع أن يهاجم الأهلي فى جودي".