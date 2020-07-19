شكرا لقرائتكم عضو أسوان: بنسبة 90 % سنعلب مباريات الدوري على ملعب اتحاد الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، بنسبة 90 % سنعلب مباريات أسوان في الدوري العام على ملعب اتحاد الشرطة، وأضاف عضو مجلس إدارة نادي أسوان في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة ، على قناة on time sport1 ، علمنا قبل لقاء الإسماعيلي اليوم في المباراة الودية بان الحكام لم يجروا مسحة طبية لفيروس كورونا واضطررنا إلى لعب اللقاء.

وتابع أمين، أن مستوي أسوان الشوط الأول أمام الإسماعيلي لم يكن مرضيا وتحسن في الشوط الثاني .

وفى وقت سابق كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، ظهور حالة إيجابية جديدة بالفريق مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتائج المسحة الثانية التي خضع لها لاعبو الفريق يوم الأربعاء الماضي، مضيفاً في تصريحات خاصة أن هذه الحالة للاعب وتم عزلها على الفور.

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وكانت نتائج المسحة الأولى قد كشفت عن حالة إصابة بالفيروس بين العمال وتم عزلها قبل الدخول في المعسكر، المقام حالياً بالمركز الأوليمبي بالقاهرة استعداداً لخوض منافسات الدوري العام المقرر عودته يوم 7 أغسطس المقبل.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.