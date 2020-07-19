شكرا لقرائتكم محمد سلطان: سنجري مسحة كورونا لـ 40 حكماً وهناك حالة إيجابية واحدة بين الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه لا توجد حالات إيجابية بين اللاعبين بعد المسحة الرابعة مؤكدا سنمنع أي شخص غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية من دخول الملاعب

وأضاف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة في مداخلة لبرنامج جمهور التالتة ، على قناة on time sport1 ، هناك حكم واحد مصاب بكورونا ويتم تدريبه فرديا حاليا .

وشدد سلطان على ضرورة تطبيق الاشتراطات الخاصة لإقامة المباريات الودية، من خلال اجراء المسحات الطبية والتعقيم والتزام كبير من عدد من الأندية بصورة جادة وصارمة خلال الوديات على الرغم من وجود أخطاء، مؤكدا أن المباريات الودية بروفة للمواجهات الرسمية ولا بد من الالتزام بكل الاشتراطات.

واستكمل أنه يوجد التزام كبير من الفرق بالإجراءات الطبية قبل الوديات،وووجدنا بعض الحالات الخاطئة مثل التقارب والمصافحة ولفتنا الأنظار الى التباعد وعدم المصافحة

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أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن عدد المسحات الطبية لفرق الدوري ستقل بعد استئناف البطولة يوم 6 أغسطس.

وقال سلطان في تصريحات تلفزيونية: "قررنا تقليص مسحات الفرق إلى 40 مسحة نظرًا للتكلفة المالية، وسيتم تقليل العدد لأكثر من ذلك مع استئناف البطولة".

واستبعد محمد سلطان حضور الجماهير مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا حال إقامة المباريات في مصر. ولفت إلى أن جميع الحكام سيخضعون لمسحات كورونا قبل كل مباراة في بطولة الدوري الممتاز.