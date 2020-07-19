شكرا لقرائتكم عضو المصري: أغلقنا باب التبرعات للنادي والنتيجة "صفر" لم يتبرع أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدى، أغلقنا باب التبرعات للنادي والنتيجة هي "صفر" لم يتبرع أحد، وأضاف عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدى برنامج جمهور التالتة ، على قناة on time sport1 ، سنقيم معسكر من يوم الثلاثاء المقبل لمدة 100 يوم ونحتاج 5 مليون جنية علي الأقل لإقامة فقط من اجل مواصلة الدوري لأننا نعانى ماديا.

وتمنى حلبية، أن يكون استاد برج العرب ، هو ملعب المصري البورسعيدي للفريق في الموسم المقبل.