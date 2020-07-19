شكرا لقرائتكم الزمالك يهنئ كاسونجو بعيد ميلاده الـ 26 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه نادي الزمالك التهنئة للكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 26 ، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " تهنئة لكاسونجو نصها : يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا كاسونجو، كل عام وأنت بخير.????????????????، فيما احتفل كاسونجو، بعيد ميلاده السادس والعشرين، الذى يوافق اليوم السبت، مؤكدا أن يشكر الله الذى منحه سنة أخرى فى حياته، كما شكر والدته التى تدعو له وتقدم له النصيحة دائما.

كاسونجو

وكتب كاسونجو، عبر حسابه على انستجرام، "اليوم هو عيد ميلادى، أشكر ربى لحمايتى وإعطائى نفسا للحياة ولإعطائى سنة أخرى فى حياتى، أشكر أمى أكاكا جين، التى تدعو لى دائما وتعطينى النصيحة أيضًا".

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وأضاف كاسونجو، "لا يمكننى أن أنسى والدى ماندى كاسونجو المسكين، على الرغم من أنه لم يعد على قيد الحياة ولكن ما زلت أحمله فى قلبى، أفتقده كثيرا وأتمنى أن يكون فخورًا بى.. عيد ميلاد سعيد".

من ناحية أخرى، كشف مصدر مقرب من الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، عن تلقيه عرضًا من الاتحاد السكندرى فى الموسم الجديد، بعدما تألق بقميص زعيم الثغر لينضم إلى صفوف قلعة ميت عقبة، قبل أن يرحل على سبيل الإعارة للوحدة السعودى ثم رحل عن الأبيض إلى الوداد المغربى قبل أن يفسخ تعاقده ويعود إلى الزمالك مجددا هذا الموسم.

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب الكونغولى ينتظر حسم مصيره فى الزمالك، خاصة أن هناك اتجاها لتسويقه ما يجعله ينتظر لحسم مصير هذا الموسم الكروى من أجل تحديد وجهته المقبلة مع ترحيبه المبدئى بالعودة إلى ناديه القديم الذى شهد تألقه فى الدورى المصرى، على أن يحدد وجهته بشكل نهائى عقب تحديد مستقبله بقلعة ميت عقبة من قبل إدارة النادى.

فيما أجل مسئولو الزمالك الموافقة على رحيل عمر السعيد، مهاجم الفريق، من عدمه، فى فترة الانتقالات المقبلة، انتظاراً لحسم إمكانية ضم مهاجم جديد لتعزيز الخط الأمامى مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى، من عدمه، وحال ضم مهاجما محليا أو أجنبيًا، سيكون هناك إمكانية أمام الموافقة على العروض الخاصة بعمر السعيد وحال عدم ضم مهاجمين جدد سوف يستمر السعيد مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، خاصة مع إمكانية رحيل كاسونجو.