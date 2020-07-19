شكرا لقرائتكم وكيله: مروان محسن سيمد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيجدد عقده مع الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد تامر النحاس في تصريحات تلفزيونية: "مروان محسن سيمد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم".

وتابع: "هناك جلسة ستجمعني بأمير توفيق وسيتم الاتفاق على كافة الاتفاقات ولا يوجد خلافات مالية كما يردد البعض".

يترقب مروان محسن قرار إدارة الأهلى لتحديد مصيره خلال الفترة المقبلة، والتي يستعد الفريق فيها لاستكمال بطولة الدورى والمشوار الأفريقى الذى سيواجه فيه نادى الوداد المغربى، في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا سبتمبر المقبل.

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ينتظر مهاجم الأهلى تحديد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى موعدا لجلسة خاصة مع وكيل أعماله لتجديد العقد، خاصة مع تناثر أنباء حول مطالبة البعض في لجنة التخطيط بالأهلى بعدم التسرّع في تجديد عقد مروان محسن الذى سينتهي الموسم المقبل.

وكان مسئولو الأهلي، أعلنوا الاتفاق مع المهاجم الدولي على مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، بحيث ينتهى عقده فى موسم 2023، وذلك بعد الجلسة التى جمعت اللاعب ووكيله مع مسئولي النادي.

وعدل الأهلى قيمة عقد مروان محسن بما يتناسب مع عطائه للفريق كونه واحد من نجوم الفريق الدوليين، حيث تم تصعيده للفئة الأولى بعد أن كان من ضمن لاعبى الفئة الثانية طوال الفترة الماضية.

ورفع جهاز الكرة بالأهلي تقريرا للجنة التخطيط بالأهلى للموافقة بشكل رسمى على تعديل ومد عقد مروان محسن، ومن بعدها ستتم الموافقة على الأمر بشكل رسمى فى اجتماع مجلس إدارة النادى القادم، خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.