شكرا لقرائتكم سولشاير: القرارات التحكيمية لم تنصف يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على تصريحات فرانك لامبارد نظيره في تشيلسي اللندني الذي تحدث عن استفادة يونايتد من قرارات لحكم الفيديو المساعد خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى القرارات التحكيمية لم تنصف فريقه في بعض الأحيان.

وقال لامبارد إن يونايتد استفاد من قرارات مثيرة للجدل للتقنية الجديدة نسبيا إلى جانب استفادته "بصورة واضحة" من قرارات غير دقيقة لحكام الساحة أيضا كما حدث في لقاء الخميس الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما تعرض ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس للعرقلة لكن الحكام لم يمنحوا فريقه ركلة جزاء رغم ذلك.

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وقبل المواجهة بين يونايتد وتشيلسي في قبل نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم يوم الأحد قال سولشاير إن عدة قرارات تحكيمية لم تنصف فريقه أيضا، وأضاف: يمكنني الحديث هنا طوال ساعات عن هذا الأمر، يبدو أنها قصة ويبدو أن البعض يحاول التأثير على من يتخذون القرارات، أسمع الناس يتحدثون عن الحظ وأننا كنا محظوظين في مرات أكثر، لكن إذا نظرتم إلى الحقائق فإن القرارات تكون واضحة.

وتحدث سولشاير عن بعض القرارات التي أعتقد أنها ظلمت فريقه وتحدث عن إلغاء ركلة جزاء ضد توتنهام هوتسبير قبيل النهاية وعن التغاضي عن طرد بعض اللاعبين الذين ارتكبوا مخالفات كبيرة واضحة ضد لاعبي فريقه، وزاد عن ذلك: كان من المفترض أن أكون أنا من يشتكي من قرارات الحكام في الملاعب، لكننا نفضل أن نركز بدلا من ذلك على أدائنا ونترك الكلام عن ذلك للآخرين ولا أريد مزيدا من الخوض في هذا الأمر حتى لا أجلب المتاعب لنفسي، لا أشعر بقلق حيال هذه الأمور بينما سيستمر الحكام في اتخاذ القرارات الموضوعية وهم لن يتأثروا بأي عواطف بأي شكل من الأشكال.

وسيغيب المدافع الأيسر لوك شو عن المواجهة بين الفريقين كما تحيط الشكوك بمشاركة بديله براندون وليامز بعد تعرضه لإصابة في الوجه في المواجهة أمام ساوثهامبتون في الدوري الممتاز يوم الاثنين الماضي.