100 لاعب في «ميركاتو الهواة» يشعلون صراع الصعود مبكراًَ

نشطت أندية الدرجة الأولى في «الميركاتو» الصيفي مبكراً، وجاءت تحركاتها بصورة غير متوقعة ويبدو أن الأندية تتحدى فيروس «كورونا» المستجد وتداعياته، فقد توقع الكثيرون أن تكون حركة الأندية محدودة جداً؛ بسبب تداعيات الوباء وتخفيض الميزانيات المتوقع؛ لكن حتى الآن تم التعاقد وتجديد عقد ما لايقل عن 100 لاعب، والعدد مرشح للزيادة؛ لأن فرق كوراتور والفلاح ستقيد مجموعة كبيرة إلى جانب استمرار الفرق الأخرى في التعاقدات.

فضلت بعض الفرق خاصة المرشحة للصعود الإبقاء على عناصرها والتجديد للحرس القديم، فيما يعد العربي صاحب الرقم القياسي في عدد اللاعبين الذين تم التجديد لهم؛ حيث جدد ل17لاعباً، وكذلك جددت فرق البطائح ودبا الحصن والذيد لعدد كبير من لاعبيها.

وعززت فرق دبا الفجيرة والإمارات ودبا الحصن والذيد والبطائح استقرارها وهي ستكتفي بعدد محدود من اللاعبين الجدد فيما تعاقد الحمرية مع تسعة لاعبين جدد تقريباً.

وسيظهر لاعبون أصحاب تجارب مع فرق في دوري الخليج، ولديهم خبرة كبيرة في نسخة الموسم المقبل على غرار ماهر جاسم في الحمرية وهناك أنباء عن إمكانية خوض محمد مال الله وعبد الله مال الله تجربة مع فريقين مرشحين للصعود وأيضاً هناك حديث عن محمود قاسم ووحيد إسماعيل، فيما يغيب لاعبون مهمون وأسماء مؤثرة ظلت موجودة في دوري الهواة لسنوات، وعلى صعيد المدربين يبدو سليمان البلوشي الغائب الأبرز حتى الآن فيما تذهب الترشيحات قبل انطلاق الدوري في اتجاه فرق الإمارات ودبا الفجيرة والحصن والحمرية والبطائح، بينما لايستبعد البعض أن يلعب الصاعدان كواترو والفلاح دور الحصان الأسود، إلا أن جمعة حمدان العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة وعضو مجلس الإدارة لديه رأي آخر وهو يرى أن المنافسة مفتوحة على كل الاحتمالات.

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ورأى العبدولي أن الحديث عن ترشيح أي فريق حالياً يعد سابقاً لأوانه، واوضح: بالنسبة لي الدوري سيكون مختلف جداً، ويجب التنبيه إلى التغيير الكبير الذي حدث في فرق الدرجة الأولى، فلم تعد هناك فرق تشارك من أجل المشاركة؛ حيث إن الجميع يملك الطموح والرغبة في إثبات وجوده وفي تحقيق أفضل النتائج وحالياً، ومن خلال التعاقدات أستطيع القول: إن المنافسة ستكون صعبة على كل الفرق، وبالذات على من يرغب في الصعود، لايوجد فريق صغير أو ضعيف وعلى الكفة الأخرى فرق كبيرة وقوية، كل الفرق في اعتقادي لديها أهدافها والمباريات ستكون صعبة جداً.

واعتبر العبدولي أن تعاقدات الأندية، وتحركاتها في الميركاتو، تؤكد رغبتها في خوض موسم استثنائي، ونوه إلى نجاح العربي في التجديد لمعظم لاعبيه، وقال: إن مسافي يقوم بعمل كبير بقيادة مدرب جيد أثبت وجوده ونجح مع مصفوت من قبل، وذكر أن التعاون تعاقد مع مدرب مواطن جيد، وهو يقوم بعملية إحلال وإبدال حالياً ومصفوت جدد لمدربه بعد أن حقق النجاح معه وهو من الفرق القوية التي لا يستهان بها.

وأشار العبدولي إلى أن هناك فرقاً استقرت على عناصرها، ولم تجر عملية تغيير كبيرة؛ حفاظاً على الاستقرار مثل فريق البطائح.

وعن دبا الفجيرة، قال: إنهم تقريباً سيكتفون بهذه المجموعة التي يعلقون عليها آمالاً كبيرة، وكذلك على الجهاز الفني، مشدداً على أن مهمة النواخذة ستكون في غاية الصعوبة في وجود فرق قوية وطموحة، وأكد أن الفريق يتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل؛ لكنه يعلمون أن الطريق لن يكون مفروشاً بالورود.