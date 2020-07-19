انطلاقة قياسية لهاميلتون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، أول سائق ينطلق للمرة التسعين في مسيرته من المركز الأوّل في بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تصدره التجارب الرسمية لجائزة المجر الكبرى، متقدّماً على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.

وسجّل هاميلتون أسرع لفة على حلبة هنغارورينغ الشهيرة، متفوّقاً بفارق 0,107 ثانية عن زميله في مرسيدس، وتقدّما ثنائي ريسينغ بوينت- مرسيدس الكندي لانس سترول والمكسيكي سيرخيو بيريز.