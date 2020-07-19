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الوحدة يعود إلى المدرسة الهولندية عبر مارك فوتا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

عاد الوحدة من جديد إلى الاستعانة بالمدرسة الهولندية مع الفريق الأول، حيث أعلنت شركة نادي لكرة القدم ‏عن التعاقد مع المدير الفني الهولندي مارك فوتا (60 عاماً)، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لموسم 2020-2021، وعلم «الخليج الرياضي» أن العقد سيكون لمدة موسم واحد.

‏ويعتبر مارك فوتا الذي سبق له الإشراف على الإدارة الفنية في أكاديمية الوحدة لكرة القدم، المدرب الهولندي الثالث الذي يقود الدكة الفنية للوحدة في عهد المحترفين بعد مواطنيه، هينك تين كات، وموريس شتاين.

وينتظر الوحدة حسم التعاقد مع السلوفيني تيم ماتافز ليحل مكان تيجالي الراحل إلى النصر، كما اقترب «العنابي» من ضم البرزايلي الشاب بابلو مالديني في فئة المقيمين.

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