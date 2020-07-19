شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يطلب خوض 4 وديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة الكرواتي كرونوسلاف لخوض 3 إلى 4 وديات، خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن تجهيزاته للموسم المقبل من دوري الخليج العربي.
ودخل الفريق معسكراً مغلقاً لمدة أسبوعين داخل أحد الفنادق القريبة من النادي؛ حيث يتدرب على فترتين: الأولى في الصباح بمركز التجارة العالمي، والثانية في النادي عقب المغرب، وذلك بمشاركة جميع لاعبي الفريق دون أي غياب أو إصابات.
وشهدت الفترة الماضية انطلاق تدريبات الفريق بعد إجراء الفحوصات الطبية الدورية والخاصة بفيروس «كورونا»؛ حيث أجرى اللاعبون عدداً من المسحات ضمن الإجراءات الوقائية. وكانت إدارة «العميد» قد تعاقدت مع لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز قادماً من نادي الشارقة، وذلك بعقد يمتد لموسمين، كما ضمت تيجالي قادماً من الوحدة.
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