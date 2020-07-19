متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل نادي مدينة دبا الحصن الرياضي الثقافي تقديم فعاليات صيف الشارقة الافتراضي الذي يقام تحت شعار: «عطلتنا غير» برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

وقدَّم النادي أنشطة ثقافية ومجتمعية ورياضية متنوعة خلال الأسبوع الثاني، وبتعاون وشراكة مجتمعية مؤسسية مع مجلس أولياء أمور دبا الحصن، ومركز فنون دبا الحصن؛ حيث شارك الشباب عن بُعد في ورشة ومسابقات السنع الإماراتي في ظل كورونا، والتي قدَّمها مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن وقدَّمها محمد راشد رشود رئيس المجلس؛ حيث تناول فيها العادات والسلوكات الأصيلة للمجتمع الإماراتي، واختتمت الفعالية بالمسابقات. كما تعاون النادي مع مركز فنون دبا الحصن؛ من خلال تقديم ورشة تعليمية عن الخط العربي، قدمها أستاذ الخط بالمركز ياسر العشري، وتم الإعلان عن عدد من المسابقات الرياضية والثقافية، وهي مسابقة أفضل معلِّق رياضي، وأفضل مهارات استعراضية في كرة القدم، والجري، والخط العربي، وتقديم مسابقات مسبار المعرفة يومياً، إضافة إلى زيارات افتراضية شملت متحف حصن الشارقة، ومتحف الاتحاد بدبي، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إلى حانب مادة تسجيلية عن تاريخ اتحاد دولة الإمارات، والمغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، والصعود للقمر، ومسبار الأمل.

من ناحية أخرى، قام نادي دبا الحصن بتفعيل الأنشطة المشتركة بين الأندية؛ حيث تمت مخاطبة أندية إمارة الشارقة بالمنطقة الشرقية؛ للمشاركة في مسابقة القرآن الكريم، والتي يتعاون فيها مع مؤسسة القرآن الكريم والسنة بالشارقة.