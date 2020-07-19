شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يضم المدافع شماريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر أعلن دبا الفجيرة تعاقده مع المدافع خالد شماريخ (29 عاماً) قادماً من اتحاد كلباء في صفقة انتقال حر. تم توقيع العقد، أمس السبت، مع شماريخ بحضور راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة الذي أثنى على اللاعب وخبرته الجيدة في الملاعب؛ بعد أن سبق له الدفاع عن ألوان فرق الإمارات والعروبة واتحاد كلباء، متمنياً له التوفيق وأن يكون إضافة قوية للفريق الدباوي. يذكر أن دبا الفجيرة اعتمد 25 يوليو/ تموز الحالي موعداً لانطلاقة التدريبات الجماعية.

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