شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على دورة التايكوندو بنادي مليحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك العشرات يومياً من خلال التواصل المرئي عبر منصة زوم لنادي مليحة الرياضي في تعلم مهارات التايكوندو؛ بعد أن أطلق النادي مؤخراً دورة متقدمة في التايكوندو من عمر 8 إلى 18 عاماً.
وتعد دورة التايكوندو الرياضية واحدة من أهم فعاليات النادي ضمن فعاليات صيف مليحة في إطار برنامج مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة تحت شعار: ( عطلتنا غير).
وقال سالم راشد حميد الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة الرياضي الثقافي، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، إن المشاركين يتلقون حصصاً منتظمة في رياضة التايكوندو والتي تعد عبارة عن مجهود جسدي عادي أو مهارة تمارس بموجب قواعد متفق عليها؛ بهدف الترفيه والمنافسة وتحقيق المتعة والتميز وتطوير المهارات للمشاركين الصغار والشباب.
وأشار إلى أن المشاركين في نهاية الدورة سيجتازون اختبار مهارات التايكوندو؛ وذلك عن بُعد.
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