شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو يعتزم التعاقد مع كوفاتش والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقال نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم مدربه الإسباني روبرت مورينو، ويعتزم التعاقد مع الكرواتي كوفاتش، المدرب السابق لبايرن ميونيخ الألماني، خلفاًَ له، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من النادي.
وأوضحت المصادر لوكالة فرانس برس أن مورينو (42 عاماً) أعفي من مهامه على رأس الإدارة الفنية بعد أشهر من تعيينه في ديسمبر الماضي خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم.
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