شكرا لقرائتكم خبر عن ليت قومي يعلمون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

** لا يمكن في أيّ إنجاز محسوب على فريق أن تتم نسبة الفضل للاعب بعينه، وإن كان من المتواتر أن ينسب النجاح والفشل للمدرب بوصفه قائد المنظومة ككل، ولقد وجدنا المثال والاستثناء حاضرين معاً وبقوة في حالة الملكي الإسباني ريال مدريد، فبجانب القائد زين الدين زيدان الذي حقق اللقب ال11 في مسيرته وال34 للفريق، ونال ما نال من التقدير والامتنان، كان اللاعب النجم كريم بنزيمة يستأثر بالمديح والتقدير على حساب زملائه، واعتبره كثيرون، بمن فيهم رئيس النادي «بيريز» صاحب الفضل الأكبر في تحقيق لقب «الليجا» هذا الموسم.

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** ولأن مكاننا في حضرة الكرة الأوروبية بمقاعد المتفرجين والطلاب الذين عليهم أن يستمتعوا وأن يتعلموا مما يرونه، دعونا نذاكر كيف تتحقق الإنجازات بالاجتهاد والتفاني والأخذ بأسباب التفوق، من هذا المدرب وذاك اللاعب، اللذين أراهما يتفقان في سمة مهمة ومميزة جداً هي «التواضع»، فهما عبر مناسبات عدة لم يحفلا بأي انتقادات تطالهما عندما صادفا الانكسار، كما لم تغرِهما أبداً عبارات الثناء والمديح عند معانقة الإنجاز ليطيرا فوق الأرض خيلاء وغروراً، ولأنهما من طينة واحدة كان الأول واثقاً إلى ما لا نهاية في الثاني، وراهن عليه في «عز» ما كانت الأصوات تطالب باستبداله، حتى كان ورقته الرابحة في أحدث إنجازات الريال.

** ليس مهماً أن تكون الأفضل عند الناس بحسابات مطلقة أو عامة، المهم أن تكون مدركاً لمزاياك الشخصية، وتعرف كيف توظفها بأقصى درجة، ومع التواضع والثقة بالنفس، وبالتوفيق الذي يجعل من تأثير بعض الأسباب يتفوق على بعضها الآخر تتحقق الإنجازات التي تبدو في نظر البعض من المستحيلات أحياناً.

** زيدان وبنزيمة بتواضعهما وبإيمانهما بكل ما يميزهما، يتفقان في اعترافهما بأنهما ليسا الأفضل في مجالي التدريب واللعب، فالأول ليس بالمهارة التكتيكية التي يتمتع بها كل من الإسباني جوارديولا مدرب مانشسترسيتي والألماني كلوب مدرب ليفربول، كما أن الثاني يدرك جيداً أين موقعه بالنسبة إلى ميسي ورونالدو في منازل ومكانات المهاجمين، وقد اختصر زيدان المسألة في عبارة حكيمة بقوله: «أعلم أني لست الأفضل تكتيكياً، لكن عندي أمور أخرى أتفوق بها، فأنا أعرف أسرار غرفة تبديل الملابس جيداً، وأعرف كيف يفكر اللاعبون وهذا مهم جداً»

** للنجاح عناصر كثيرة تتداخل مع بعضها لتصنع المعادلة الصعبة، ومن التجارب والخبرات المتراكمة يلاحظ أنه لا توجد معادلة واحدة تكفل النجاح طوال الوقت، فلكل قصة نجاح معادلة خاصة بها لا ينكشف سرها إلا عند النهاية.. «وليت قومي يعلمون».

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