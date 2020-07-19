سيتيين لم يفكر فـــي الاســـتقالــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد كيكي سيتيين على أنه لم يفكر على الإطلاق في الاستقالة من منصبه مدرباً لنادي برشلونة، على الرغم من التعثر في نتائج الفريق مؤخراً وصولاً إلى فقدانه لقب الدوري الإسباني لكرة القدم لصالح غريمه ريال مدريد.

وقال سيتيين في مؤتمر صحفي عشية المرحلة الأخيرة من الليجا اليوم: «صحيح أنني كنت أتمنى لو أنني أكثر سعادة مع نتائج أفضل ولقب، لكنني استوعبت جيداً أن الخسارة هي احتمال دائم. يجب تقبل طريقة التعامل الإعلامي معه، لكن هذا الأمر ليس جديداً، لقد اختبرته سابقاً وأعيشه اليوم أيضاً».

لكنه أكد أن «الرغبة في الاستقالة هي شعور لم يراودني على الإطلاق». ووجه ميسي انتقادات لاذعة لأداء الفريق بعد الخسارة أمام أوساسونا وضياع اللقب، داعياً إلى عملية نقد ذاتي شاملة، محذراً من أن الأداء الذي يقدمه برشلونة قد يكلفه غالياً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورداً على سؤال، رفض سيتيين تفسير انتقادات ميسي على أنها موجهة إليه بالذات، وقال: «كلا. على الإطلاق، جميعنا نقول أشياء قد يتم تفسيرها بشكل خاطئ، الغضب طبيعي في هذا النوع من اللحظات، لكنني لا أعير الانتقادات أهمية كبيرة».