الظهـوري: نملـك اسـتراتيجية لتطـويـر دبـا الحصـن

يدشن دبا الحصن اليوم الأحد برنامجه الإعدادي للموسم الجديد 2020-2021، بقيادة المدرب البرتغالي روي أنطونيو.

وكان النادي قد أجرى سلسلة من الفُحوصات الطبية للاعبين والجهازين الفني والإداري والعاملين بالنادي، مع وضع التدابير الاحترازية وفق البروتوكول الصحي من اتحاد الكرة.

أكد محمد سيف الظهوري رئيس لجنة الاحتراف بدبا الحصن، أن النادي وضع استراتيجية شاملة للتطوير والبناء على مدى السنوات ال4 القادمة؛ من أجل خلق فريق قوي قادر على حمل الراية الكروية في الحصن، وتحقيق الطموحات والأهداف المرجوة، لافتاً إلى أن اللجنة الفنية اتخذت حزمة من القرارات الإيجابية بخصوص الأعداد للموسم الجديد، وملف التعاقدات الخارجية مع أفضل اللاعبين الأجانب، كما قام النادي بتجديد عقود 70% من اللاعبين؛ لتعزيز الاستقرار الفني للفريق الأول، فيما تقرر مغادرة 10 لاعبين من أصل 33 لاعباً مسجلين في القائمة الرسمية ومنهم الثنائي البرازيلي رافائيل داسيلفا ومواطنه رودريغو، معرباً عن شكره لإدارة النادي التي تعمل بشكل احترافي عبر تسخير كافة الإمكانيت المتاحة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

حلم الصعود

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من جانبه، أكد البرتغالي روي أنطونيو أن دبا الحصن سيكون مستعداً لجميع التحديات التي تنتظره في الموسم المرتقب وأهمها تحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين، مشيراً إلى أن هذا لن يأتي إلا بتضافر الجهود بين جميع مكونات الفريق، وكذلك الجمهور الذي ينتظر فريقه على أحر من الجمر للظهور بوجه مشرف، وأضاف المدرب أنطونيو: إن الفريق سيكون رقماً صعباً في الدوري، وأنه يحترم جميع المنافسين.

وحول ملف اللاعبين الأجانب، أشار المدرب البرتغالي إلى أنه سيجلس مع إدارة النادي؛ لتحديد احتياجات الفريق بدقة واستقدام أفضل العناصر التي تقدم الإضافة الحقيقية للفريق.

من جهته، أعلن محمد سرور مشرف الفريق الأول ارتفاع سقف الطموحات الحصناوية في الموسم الجديد؛ بعد أن كان الفريق قاب قوسين من معانقة أضواء دوري الخليج العربي هذا الموسم لولا الظروف القاسية التي فرضتها جائحة كورونا، مشيداً بالتعاقد مع المدرب أنطونيو الذي يعد الخيار الأفضل للمرحلة القادمة نظراً لمعرفته السابقة بالفريق.

أما فيما يتعلق بالبرنامج الإعدادي والمعسكر الخارجي أوضح سرور أن إدارة النادي تدرس عدة مقترحات بشأن إقامة معسكر تدريبي خارجي إذا تم السماح بذلك، أما في حالة تعثر الأوضاع فان النية تتجه لإقامة معسكر داخلي في مدينة دبا الحصن.

كما عبر سالم جاسم كابتن الفريق عن تجاوز اللاعبين صدمة إلغاء الدوري خاصة.