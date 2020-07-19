النصر يستضيف الجزيرة في انطلاقة «20-2021»

سحبت أمس السبت بمقر وزارة الصحة بإمارة دبي قرعة دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي لموسم 2020-2021 وذلك في حفل نظمته رابطة المحترفين الإماراتية تحت شعار «شكراً خط دفاعنا الأول»، في مبادرة تقدير واحترام إلى أبطال طاقمنا الصحي والشرطة والذين ساهموا في مكافحة فيروس كورونا.

وستكون بداية الدوري والموسم في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، بإقامة مباريات المرحلة الأولى، على أن يسدل الستار على منافسات مرحلة الذهاب في الأول والثاني من يناير/ كانون الثاني 2021.

حضر الحفل وشارك في سحب القرعة ممثلو مختلف مؤسسات خط الدفاع الأول، في حين تواجد ممثلو الأندية وممثلو الرابطة عبر نظام الاتصال المرئي «عن بعد».

وألقى عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين كلمة البداية قال فيها: تقام القرعة في ظرف استثنائي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، ونستغل هذه المناسبة لنشكر قيادتنا الرشيدة على توجيهاتها والإجراءات الفعالة والحكيمة التي اتخذتها، لنستطيع أن نعاود نشاطنا الرياضي، كما أتقدم بالشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم على متابعته لشؤون اللعبة وتذليل كافة العقبات التي تعترضها، والشكر موصول إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كما تقدم الجنيبي بالشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم على سعيه لوصول كرة القدم في الإمارات إلى أعلى المستويات والمراتب، كما شكر عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس هيئة الرياضة على دعمه.

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وتابع الجنيبي: نثمن الجهود والتضحيات التي قام بها جنود خط الدفاع الأول، الذين واجهوا جائحة كورونا بكل شجاعة وخففوا معاناة المصابين، وقد أقمنا الحفل في وزارة الصحة من أجل شكرهم والقول لهم إنه بفضلهم عدنا إلى الملاعب لممارسة الرياضة.

وأنهى الجنيبي كلمته بأمل أن يكون الموسم الجديد 2020-2021 مليئاً بالإثارة وأن يكسب أهل اللعبة الرهان.

قرعة متوازنة

ثم أقيمت قرعة دوري الخليج العربي، وقد جاءت عادية في أسبوعها الأول ولم تسفر سوى عن مواجهة قوية واحدة حين يستضيف النصر فريق الجزيرة، على أن يلعب في باقي اللقاءات الوحدة مع حتا، الوصل مع بني ياس، اتحاد كلباء مع شباب الأهلي، العين مع خورفكان، الفجيرة مع الشارقة، الظفرة مع عجمان.

واستهلت مراسم الحفل بالسحب على مسابقة كأس الخليج العربي التي شهدت نظاماً جديداً، حيث ستقام مباريات الدور الأول من مباراتين بنظام خروج المغلوب للصعود إلى الدور ربع النهائي على أن يصعد مباشرة للدور ربع النهائي كل من فريقي الشارقة والنصر بصفتهما بطلي آخر نسخة من مسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، فيما يقام كل من الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من مباراتين بنظام الذهاب والإياب، ثم النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد تحدده رابطة المحترفين الإماراتية.

وجاءت قرعة الدور الأول لكأس الخليج العربي على الشكل التالي:ت قرعة كأس الخليج العربي أسفرت مباريات الدور الأول عن المواجهات التالية: الوحدة مع الوصل، العين مع خورفكان، شباب الأهلي مع الظفرة، عجمان مع الفجيرة، حتا مع بني ياس، الجزيرة مع اتحاد كلباء.