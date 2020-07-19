150 لاعباً يرسمون لوحدة الابداع في بطولة معسكر الحوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح أبناء الإمارات في لفت الانظار والفوز بأغلب المراكز الاولى في بطولة معسكر الجوجيتسو التنشيطية التي اقيمت اليوم السبت في صالة جوجيتسو ارينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي على هامش المعسكر المغلق للأندية المحترفة واللاعبين الهواة بفندق نادي ضباط القوات المسلّحة.

وشهدت البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو مشاركة قوية ومنافسات مثيرة من 150 لاعباً من مختلف الفئات رسموا جميعاً لوحة الابداع في تلك المنافسات القوية التي كشفت عن وجوه شابة جديدة تملك كل مقومات التميز،وتفوق خلالها أبطال الإمارات في المهارات والاعداد البدني القوي.

وحظي المشاركون في المعسكر التدريبي الصيفي الذي نظمته مجموعة "الرؤية العالمية"بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو بفرصة المنافسة في البطولة،والتي استقبلت لاعبين من مختلف درجات الأحزمة ضمن عدة فئات الاوزان،وثلاثة تصنيفات رئيسية اشتملت على الناشئين (تحت 16 عاماً)، والشباب (تحت 18 عاماً)،والرجال (فوق 18 عاما)،وظهر الجميع بمستوى عال من المنافسة بين اللاعبين الصاعدين والمحترفين في الدولة، وكذلك من أندية العين وبني ياس والجزيرة والوحدة والظفرة.

وتألق من لاعبي الإمارات كل من هزاع البحري، وحمد الشحي، ومحمد العولقي، وعمر السويدي، ومهدي العولقي، وعلي الغيثي، ومحمد السويدي، كما تألق من المقيمين كريم طبارة من لبنان، وزغير نزارباييف وعبدالملك ألبيكوف من كازاخستان، ومحمد عبدالراشيدوف في فئاتهم المختلفة.

منصة مثالية

واكد مبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو، أنّ بطولة معسكر الجوجيتسو كانت منصة مثالية لجميع اللاعبين من كافة الفئات والاعمار والاوزان، وقال: "شهدنا اليوم مستوى متميزاً على البساط يدفعنا للشعور بالثقة، لا سيما في ظل جهودنا لإعداد اللاعبين لاستئناف موسم المنافسات الاسبوع المقبل بالجولة النهائية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة،وحرص الفريق الفني لدينا على متابعة تطور أداء اللاعبين عن كثب خلال المعسكر، ومثّلت هذه البطولة فرصة مميزة بالنسبة لنا لاختبار اللاعبين تحت صغط التدريبات اليومية المكثفة وضمن بيئة تنافسية فوية، ومن أهم النتائج الإيجابية التي خرجنا بها من هذه البطولة ظهور مجموعة من المواهب الصاعدة التي سيكون لها مستقبل مشرق في اللعبة، وستثري قائمة المنتخبات الوطنية.

ونجح الأخوان محمد ومهدي العولقي في تقديم مستويات متيميزة في البطولة متجاوزين جميع المنافسين،ويؤكد مهدي العولقي لاعب نادي بني ياس أن البطولة التنشيطية والمعسكر الصيفي بشكل عام اقيما بتوقيت مثالي، حيث نستعد حاليا للمشاركة في الجولة الأخيرة من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو وكل اللاعبين ينظرون إلى الذهب.

وقال كريم أن عشقه للجوجيتسو نابع من تأثره بشقيقه ووالده ووالدته الذين يحبون هذه الرياضة،وأن الإمكانات التي تتمتع بها الأندية والأكاديميات في الدولة والمدربين الأكفاء وجهود الاتحاد كفيلة بتهيئة المناخ الأمثل لإنتاج النجوم والأبطال العالميين.