التلميذ يتفوق على الأستاذ.. أرسنال يُقصي مانشستر سيتي ويتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح أرسنال في تحقيق فوزًا ثمينًا على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب ويمبلي، في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل ثنائية ”المدفعجية" الجابوني بيير-إيميريك أوباميانج في الدقيقتين 19 و71.

وسيواجه أرسنال في المباراة النهائية للبطولة الفائز من مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، والتي ستقام مساء غد الأحد.

ويعد آرسنال هو النادي الأكثر تتويجًا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 13 لقبًا، بينما فاز السيتي بـ6 ألقاب فقط.