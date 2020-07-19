شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: بيراميدز يوسط إكرامى للتعاقد مع رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد فاروق عن رغبة نادي بيراميدز فى التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والمعار إلى النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الحالى، وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: "بيراميدز يسعى فى الفترة المقبلة للدخول فى مفاوضات مع رمضان صبحى لمعرفة رأيه فى اللعب لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، قبل أن يدخول فى مفاوضات مباشرة مع النادي الإنجليزي".

وأضاف فاروق: "مسئولو بيراميدز يوسطون شريف إكرامي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي نظرا للعلاقة القوية التى تربطهما ببعض".

في سياق مختلف تلقى رمضان صبحى عرضا من بيراميدز والذي بدأ من محادثات تلقاها من ممدوح عيد وكيل اللاعبين الشهير والمدير التنفيذي لنادي بيراميدز أكد فيه رغبة ناديه في التعاقد معه في فترة الانتقالات الحالية مقابل 15 مليون جنيه في الموسم الواحد بما يوازي 75 مليوناً في المواسم الخمسة، وهو ما تجاوب اللاعب معه ليعرف مدى تمسك النادي به ليطلب 40 مليون في الموسم الواحد.

وبعد مرور أيام قليلة تلقى رمضان صبحي اتصالاً من ممدوح عيد أكد موافقة ناديه على كافة طلباته المالية بحيث يحصل اللاعب على 200 مليون جنيه وهو ما فوجئ به رمضان صبحي الذي طلب مهلة للتفكير للتأكيد على أن الأولوية له خلال الفترة الحالية هي اللعب بأوروبا.