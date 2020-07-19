أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها اتحاد الكرة يحدد منتصف أغسطس المقبل موعدا لعمومية تعديل اللائحة.

اتحاد الكرة يحدد منتصف أغسطس المقبل موعدا لعمومية تعديل اللائحة

حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، منتصف شهر أغسطس المقبل، موعدا مبدئيا لعقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة، والتعديلات المقترحة عليها من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وكذلك أعضاء الجمعية العمومية من رؤساء ومندوبى الأندية.

مران الأهلي.. تقسيمة قوية بين 3 مجموعات وفايلر يصحح الأخطاء أقام رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق في مران اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التقسيمة تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وحرص المدير الفني للفريق على توجيه اللاعبين خلالها في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة، وقام المدرب السويسري بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة من أجل تصويب الأخطاء في التدريب من أجل تنفيذ اللاعبين خططه.

اتحاد الكرة: 5 استبدال لكل نادٍ فى الموسم الحديد كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن مصير الاستبدال فى الموسم الجديد 2020 / 2021، والتى من المقرر أن تكون 5 استبدالات لكل فريق على مدار الموسم، فى فترتى القيد الشتوى والصيفى، بحيث إذا استبدل أحد الفرق لاعبان قبل بداية الموسم، يصبح أمامه فرصة استبدال 3 آخرون فى فترة القيد الشتوية بشهر يناير، وهو نفس النظام الذى كان معمول به فى الموسم الحالى. الزمالك يضغط لإنهاء ملف التجديد للقوام الأساسى يضغط مسئولو نادي الزمالك، بكل قوة لحسم ملف التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم لنهاية الموسم الحالي، وكذلك الموسم المقبل، وذلك للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، حيث يسعى مسئولو الزمالك لتجديد تعاقد كل من حازم إمام، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وعبد الله جمعة، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل.

اتحاد الكرة يحدد 5 إعارات حدا أقصى لكل نادٍ فى الموسم الجديد

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حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عدد 5 لاعبين يتم إعارتهم لكل نادٍ كحد أقصى فى الموسم المقبل، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار من القائمة مع أحقية النادى فى قيد لاعب آخر بدلاً منه، ثم إعادة قيده مع عودته لناديه مع انتهاء الإعارة بحد أقصى 5 لاعبين.

فيفا يلزم النجم الساحلى وكوليبالى بسداد مليون و400 ألف دولار للأهلى خلال 45 يوما

أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم، حكمًا بقبول شكوى النادى الأهلى المقدمة ضد نادى النجم الساحلى واللاعب سليمانى كوليبالى، وذلك بإلزام النادى التونسي واللاعب متضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك في ضوء الشكوى التى سبق أن تقدم بها الأهلى، فى إطار تكليفات الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للقائمين على الشئون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي.