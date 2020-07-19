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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها اتحاد الكرة يحدد منتصف أغسطس المقبل موعدا لعمومية تعديل اللائحة.
اتحاد الكرة يحدد منتصف أغسطس المقبل موعدا لعمومية تعديل اللائحة
حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، منتصف شهر أغسطس المقبل، موعدا مبدئيا لعقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة، والتعديلات المقترحة عليها من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وكذلك أعضاء الجمعية العمومية من رؤساء ومندوبى الأندية.
مران الأهلي.. تقسيمة قوية بين 3 مجموعات وفايلر يصحح الأخطاء
أقام رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق في مران اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التقسيمة تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وحرص المدير الفني للفريق على توجيه اللاعبين خلالها في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة، وقام المدرب السويسري بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة من أجل تصويب الأخطاء في التدريب من أجل تنفيذ اللاعبين خططه.
اتحاد الكرة: 5 استبدال لكل نادٍ فى الموسم الحديد
كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن مصير الاستبدال فى الموسم الجديد 2020 / 2021، والتى من المقرر أن تكون 5 استبدالات لكل فريق على مدار الموسم، فى فترتى القيد الشتوى والصيفى، بحيث إذا استبدل أحد الفرق لاعبان قبل بداية الموسم، يصبح أمامه فرصة استبدال 3 آخرون فى فترة القيد الشتوية بشهر يناير، وهو نفس النظام الذى كان معمول به فى الموسم الحالى.
الزمالك يضغط لإنهاء ملف التجديد للقوام الأساسى
يضغط مسئولو نادي الزمالك، بكل قوة لحسم ملف التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم لنهاية الموسم الحالي، وكذلك الموسم المقبل، وذلك للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، حيث يسعى مسئولو الزمالك لتجديد تعاقد كل من حازم إمام، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وعبد الله جمعة، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل.
اتحاد الكرة يحدد 5 إعارات حدا أقصى لكل نادٍ فى الموسم الجديد
حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عدد 5 لاعبين يتم إعارتهم لكل نادٍ كحد أقصى فى الموسم المقبل، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار من القائمة مع أحقية النادى فى قيد لاعب آخر بدلاً منه، ثم إعادة قيده مع عودته لناديه مع انتهاء الإعارة بحد أقصى 5 لاعبين.
فيفا يلزم النجم الساحلى وكوليبالى بسداد مليون و400 ألف دولار للأهلى خلال 45 يوما
أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم، حكمًا بقبول شكوى النادى الأهلى المقدمة ضد نادى النجم الساحلى واللاعب سليمانى كوليبالى، وذلك بإلزام النادى التونسي واللاعب متضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك في ضوء الشكوى التى سبق أن تقدم بها الأهلى، فى إطار تكليفات الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للقائمين على الشئون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي.
الزمالك يعلن عودة مصطفى فتحى وبامبو للتدريبات بعد التعافى من كورونا
أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، تماثل الثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق للشفاء من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة التى خضع لها اللاعبان فى الآونة الأخيرة، وشدد الطبيب على أن اللاعبين خضعا لفحوصات طبية وأشعة على الصدر والقلب واطمأن الجهاز الطبى على تماثلهما للشفاء بصورة نهائية.
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن الفريق الأول للكرة بالنادى يخوض ثانى تجاربه الودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجارى على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبى للفريق استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز ومباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إٔفريقيا، ويخوض الأهلى المباراة الودية الأولى يوم 23 يوليو الجارى أمام سموحة على ملعب التتش، فيما يخوض ثانى تجاربه أمام الجونة بعد التنسيق الإدارى الذى جرى بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة.
فريق الزمالك يخضع لمسحة جديدة لفيروس كورونا يوم الثلاثاء المقبل
يخضع فريق الزمالك، لمسحة جديدة الخاصة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء المقبل، على هامش معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا فى برج العرب، بعدما أجرى الفريق مسحة خلال الأسبوع الماضى جاءت نتائجها سلبية كما تعافى مؤخرا الثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق من فيروس كورونا، بعد خضوعهم للعزل المنزلى مع الحصول على بروتوكول العلاج.
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